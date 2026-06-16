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        Banaz Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi

        Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 15:55 Güncelleme:
        Banaz Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi

        Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Yüksekokulun bahçesindeki törende konuşan Banaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Abdurrahman Karaman, mezuniyetin öğrenciler için yeni bir başlangıç olduğunu belirtti.

        Eğitim hayatının mezuniyetle sona ermediğini ifade eden Karaman, "Diplomalarınızı almanız yeni bir hayata atılan önemli bir adımdır. Öğrenme süreci yaşam boyu devam edecektir. Sizleri en iyi şekilde yetiştirmek için tüm akademik kadromuzla büyük gayret gösterdik. Bundan sonraki yaşamınızda başarılar diliyorum." dedi.

        Okul birincisi Muzaffer Saço'ya başarı ödülü verildi, yaş kütüğüne isim plaketi çakıldı.


        Yüksekokula katkı sağlayan iş insanlarına plaket takdim edilmesinin ardından diplomalarını alan öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

        Programa Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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