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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli tutuklandı

        Uşak'ta, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda yakalanan 16 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 14:39 Güncelleme:
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli tutuklandı

        Uşak'ta, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda yakalanan 16 şüpheli tutuklandı.

        Uşak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 1-15 Haziran tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda, 22 bin 559 kullanımlık A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 1378 yeşil reçeteye tabi hap, 162 gram metamfetamin, 6 gram esrar, 4 gram kokain, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tüfek ve 50 mermi ele geçirildi.

        Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 zanlı, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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