Uşak Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı

Uşak Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni yapıldı.



Bir Eylül Yerleşkesi'ndeki Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Uşak Valisi Serdar Kartal, mezuniyet heyecanı yaşayan öğrencileri tebrik etti.





Öğrencilere eğitimlerinin ardından da alanlarında en iyisi olmaları için çalışmalarını sürdürmeleri tavsiyesinde bulunan Kartal, alınan diplomanın uzun yılların emeğinin ve fedakarlığının bir neticesi, aynı zamanda hayat yolculuğunda yeni bir başlangıcın ilk adımı olduğunu ifade etti.





Kartal mezuniyet heyecanı yaşayan öğrencilere seslenerek, "Sizler, bu milletin umudu, bu devletin yarınısınız. Çünkü sizler, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek nesillersiniz. Bu yüzden kendinizi yalnızca meslek sahibi bireyler olarak değil aynı zamanda tarihine, kültürüne ve milletine karşı sorumluluk taşıyan insanlar olarak yetiştirmelisiniz." diye konuştu.



Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Demir de şehrin bilimsel aklı ve entelektüel gücü olma sorumluluğunu taşıdıklarını kaydetti.





AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul ile Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan'ın da konuşma yaptığı programda dereceye giren öğrencilere mezuniyet ve başarı belgeleri verildi, öğrenciler kep attı.



