Uşak'ta tankerle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Uşak'ın Eşme ilçesinde tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü. Ethem Ruhi Sarıhan (89) yönetimindeki 45 H 0042 plakalı otomobil, Yeleğen beldesi yakınlarında E.K. (32) idaresindeki 16 ARA 901 plakalı tankerle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Sarıhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tanker sürücüsü E.K. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.