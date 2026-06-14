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        Uşak'ta tankerle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Uşak'ın Eşme ilçesinde tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 14:50 Güncelleme:
        Uşak'ta tankerle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Uşak'ın Eşme ilçesinde tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

        Ethem Ruhi Sarıhan (89) yönetimindeki 45 H 0042 plakalı otomobil, Yeleğen beldesi yakınlarında E.K. (32) idaresindeki 16 ARA 901 plakalı tankerle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Otomobil sürücüsü Sarıhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Tanker sürücüsü E.K. gözaltına alındı.






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