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        Banaz'da ÇEDES Projesi kapsamında etkinlik yapıldı

        Uşak'ın Banaz ilçesinde, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Banaz'da ÇEDES Projesi kapsamında etkinlik yapıldı

        Uşak'ın Banaz ilçesinde, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Banaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğünce Yunus Emre Cami'sinde gerçekleştirilen programa öğretmen, öğrenciler ile veliler katıldı.

        Müftü Remzi Karadoğan, projenin öğrencilerin milli ve manevi değerlerle buluşmasına katkı sağladığını söyledi.

        Karadoğan, "Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz etkinliği bu yıl da yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. ÇEDES kapsamında öğrencilerimizi bir araya getirerek değerler eğitimi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz." dedi.

        Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından ilahiler okundu.


        Programın son bölümünde Kur'an kurslarında başarı gösteren öğrencilere bisiklet hediye edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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