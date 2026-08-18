Banaz'da çıkan ev yangını söndürüldü
Banaz ilçesinde çıkan ev yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Giriş: 18.08.2026 - 18:06 Güncelleme:
Banaz ilçesinde çıkan ev yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Susuz köyünde M.O.'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Banaz Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ