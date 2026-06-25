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        Uşak'ta 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Uşak'ın Banaz ilçesinde iki otomobil ve bir traktörün karıştığı trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 10:42 Güncelleme:
        Uşak'ta 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Uşak'ın Banaz ilçesinde iki otomobil ve bir traktörün karıştığı trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

        Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda ilerleyen K.B. (58) yönetimindeki 06 NN 212 plakalı otomobil, Vatan Caddesi'nde aynı yönde seyreden V.K. (79) idaresindeki 64 FB 794 plakalı traktöre arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle traktör refüjdeki aydınlatma direğine vurdu, devrilen direk, karşı yönde ilerleyen E.B. (24) kontrolündeki 34 PCM 510 plakalı otomobilin üzerine düştü.


        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan traktör sürücüsü V.K. ile araçlardaki Ali M. (60), A.B. (50) ve Z.K. (4) ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle çift yönlü trafiğe kapanan kara yolu, çalışmaların ardından tekrar ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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