Uşak'ta son kullanma tarihi geçmiş 29 ton çikolata ele geçirildi
Uşak'ta gıda ürünlerinin olduğu bir depoda son kullanma tarihi geçmiş 29 ton çikolata ile 1 ton 600 kilo konserve ürünü ele geçirildi.
Uşak'ta gıda ürünlerinin olduğu bir depoda son kullanma tarihi geçmiş 29 ton çikolata ile 1 ton 600 kilo konserve ürünü ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezindeki bir gıda deposunda denetim gerçekleştirildi.
Yapılan incelemede, son kullanım tarihi geçmiş ve bozuk 29 ton çikolata ile 1 ton 600 kilo bozuk konserve ürünü bulundu.
Gözaltına alınan Ö.Ö. (53) ve K.Ö. (47) emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Şüpheliler hakkında "bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticareti" suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.
El konulan ürünlerin imha edileceği belirtildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.