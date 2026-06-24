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        Uşak'ta ağaçlara çarpan otomobildeki sürücü öldü, eşi yaralandı

        Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 15:11 Güncelleme:
        Uşak'ta ağaçlara çarpan otomobildeki sürücü öldü, eşi yaralandı

        Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Seyfettin Benli (70) yönetimindeki 64 SC 964 plakalı otomobil, Ulupınar köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile eşi Elif Benli (72) ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Seyfettin Benli, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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