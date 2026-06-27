Uşak'ta balkondan zemine düşen kadın öldü

Uşak'ta evinin balkonundan zemine düşen kadın hayatını kaybetti. Fatih Mahallesi'nde 2 katlı binanın son katındaki dairede yaşayan Nurkadın Sağlam (38) henüz belirlenemeyen nedenle evinin balkonundan zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Sağlam'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sağlam'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.