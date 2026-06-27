Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Uşak'ta balkondan zemine düşen kadın öldü

        Uşak'ta balkondan zemine düşen kadın öldü

        Uşak'ta evinin balkonundan zemine düşen kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 23:20 Güncelleme:
        Uşak'ta balkondan zemine düşen kadın öldü

        Uşak'ta evinin balkonundan zemine düşen kadın hayatını kaybetti.

        Fatih Mahallesi'nde 2 katlı binanın son katındaki dairede yaşayan Nurkadın Sağlam (38) henüz belirlenemeyen nedenle evinin balkonundan zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Sağlam'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Sağlam'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yangında eşini vinçle kurtardı
        Yangında eşini vinçle kurtardı
        İsrailli eski bakandan Netanyahu'ya sert eleştiri
        İsrailli eski bakandan Netanyahu'ya sert eleştiri
        MİT’in izini sürdüğü kaçakçı yakalandı
        MİT’in izini sürdüğü kaçakçı yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        Çelik: Süreçte yeni aşamadayız
        Çelik: Süreçte yeni aşamadayız
        Yurt odasında acı ölüm
        Yurt odasında acı ölüm
        Tahkim'den Mert Hakan kararı!
        Tahkim'den Mert Hakan kararı!
        Zelenskiy: FP-5 Flamingo tipi füzeleri kullandık
        Zelenskiy: FP-5 Flamingo tipi füzeleri kullandık
        TBMM Başkanı Kurtulmuş açıkladı: Çıkarılacak yasa af niteliğinde olmayacak
        TBMM Başkanı Kurtulmuş açıkladı: Çıkarılacak yasa af niteliğinde olmayacak
        Çin'de 6 general, Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden çıkarıldı
        Çin'de 6 general, Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden çıkarıldı
        Emekli öğretmeni trafikte yumrukla öldürmüştü... Cezası açıklandı
        Emekli öğretmeni trafikte yumrukla öldürmüştü... Cezası açıklandı
        Bankalarda yeni dönem
        Bankalarda yeni dönem
        Zaniolo krizi! "Bir uzlaşma yok"
        Zaniolo krizi! "Bir uzlaşma yok"
        İtalya'da evlendiler
        İtalya'da evlendiler
        G.Saray'dan Dursun Özbek'e tam yetki!
        G.Saray'dan Dursun Özbek'e tam yetki!
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!

        Benzer Haberler

        Uşak'ta polisten kaçan araçtan atılan poşette 197 adet sentetik ecza hapı e...
        Uşak'ta polisten kaçan araçtan atılan poşette 197 adet sentetik ecza hapı e...
        Banaz'da kovalamacayla durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
        Banaz'da kovalamacayla durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
        Uşak'ta motosiklet kamyona arkadan çarptı: 1 ölü
        Uşak'ta motosiklet kamyona arkadan çarptı: 1 ölü
        Uşak'ta kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Uşak'ta kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Uşak'ta 64 bin 344 öğrenci karne sevinci yaşadı
        Uşak'ta 64 bin 344 öğrenci karne sevinci yaşadı
        Başkan Vekili Özkan, Muharrem ayı iftarında vatandaşlarla buluştu
        Başkan Vekili Özkan, Muharrem ayı iftarında vatandaşlarla buluştu