Uşak'ta bankta oturan 2 kişi otomobilin çarpması sonucu yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde bankta oturduğu sırada otomobil çarpan 2 kişi yaralandı. R.U. (31) yönetimindeki 43 LC 883 plakalı otomobil, Bahadır köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bankta oturan A.A. (67) ve H.G'ye (46) çarptı. Otomobil daha sonra bir evin duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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