Uşak'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.A.K. ile B.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Otomobildeki Dursun Ali Koç (64), kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü Tahsin K. ile araçtaki H.K. (65), T.K. (29), M.A.K. (8) ve B.K. (5) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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