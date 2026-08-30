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        Uşak'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 13:32 Güncelleme:
        Uşak'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Tahsin K'nin (36) kullandığı 35 HKG 12 plakalı otomobil, Düzlüce köyü kavşağı yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Otomobildeki Dursun Ali Koç (64), kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü Tahsin K. ile araçtaki H.K. (65), T.K. (29), M.A.K. (8) ve B.K. (5) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.A.K. ile B.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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