Uşak'ta evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Uşak'ta tek katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 20.10.2026 - 12:31 Güncelleme:
Uşak'ta tek katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dikilitaş Mahallesi İkinci Muz Sokak'ta H.U'nun yaşadığı tek katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede çatıyı saran yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
Yangın çatıda hasara neden oldu.
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