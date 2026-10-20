Uşak'ta domates yüklü tır devrildi: 1 ölü

Altundağ'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde tır sürücüsü Altundağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza, Uşakİzmir kara yolu Yenişehir rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Altundağ (53) idaresindeki 13 DA 106 plakalı domates yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada tırın dorsesinde bulunan domatesler yola saçıldı.

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