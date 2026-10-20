Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Uşak'ta domates yüklü tır devrildi: 1 ölü

        Uşak'ta domates yüklü tır devrildi: 1 ölü

        Uşak'ta domates yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti. Tırdan yola saçılan domatesler nedeniyle kayan yolcu otobüsü, dorsenin ile bariyer arasında sıkıştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 12:29 Güncelleme:
        Uşak'ta domates yüklü tır devrildi: 1 ölü

        Uşak'ta domates yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti. Tırdan yola saçılan domatesler nedeniyle kayan yolcu otobüsü, dorsenin ile bariyer arasında sıkıştı.

        Kaza, Uşakİzmir kara yolu Yenişehir rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Altundağ (53) idaresindeki 13 DA 106 plakalı domates yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada tırın dorsesinde bulunan domatesler yola saçıldı.

        Yola saçılan domatesler nedeniyle kayan N.A. (41) yönetimindeki 35 CYV 126 plakalı yolcu otobüsü, tırın dorsesi ile bariyer arasında sıkıştı. Kaza nedeniyle Uşakİzmir kara yolu trafiğe kapandı.

        REKLAM

        Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde tır sürücüsü Altundağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Altundağ'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Öte yandan, otobüsün sıkıştığı yerden çıkarılmasının ardından kara yolunda trafik tek yönden kontrollü olarak sağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf

        Benzer Haberler

        Uşak'ta tek katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Uşak'ta tek katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Uşak'ta evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Uşak'ta evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Uşak'ta devrilen tırın sürücüsü öldü
        Uşak'ta devrilen tırın sürücüsü öldü
        Uşak'ta 27 zehir taciri tutuklandı
        Uşak'ta 27 zehir taciri tutuklandı
        Uşak Belediyesinden kent genelinde temizlik çalışması sürdürülüyor
        Uşak Belediyesinden kent genelinde temizlik çalışması sürdürülüyor
        Vali Kartal, muhtarlarla bir araya geldi
        Vali Kartal, muhtarlarla bir araya geldi