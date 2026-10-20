Uşak'ta tek katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Uşak'ta tek katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Uşak’ta tek katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Dikilitaş Mahallesi İkinci Muz Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.U.’nun yaşadığı tek katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evin çatısında hasar oluştu.
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