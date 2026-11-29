Uşak'ta huzur ve güven uygulaması
Uşak'ta polis ve jandarma ekiplerinin katılımıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
Giriş: 29.11.2026 - 09:06 Güncelleme:
Uşak'ta polis ve jandarma ekiplerinin katılımıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
Kent genelindeki uygulamada 30 ekip ve 90 personel görev aldı.
Bu kapsamda 913 kişi ile 474 araç sorgulandı. Sorgularda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Trafik ekiplerinin kontrollerinde 15 sürücüye toplam 1 milyon 84 bin 582 lira para cezası kesildi, 6 araç trafikten men edildi.
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