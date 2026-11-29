Trafik ekiplerinin kontrollerinde 15 sürücüye toplam 1 milyon 84 bin 582 lira para cezası kesildi, 6 araç trafikten men edildi.

Bu kapsamda 913 kişi ile 474 araç sorgulandı. Sorgularda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Uşak'ta polis ve jandarma ekiplerinin katılımıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

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