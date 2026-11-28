Uşak’ta otomobilin bir işletmenin bahçe duvarına çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 kişinin cenazelerinin Erzurum’da toprağa verileceği öğrenildi.

Kaza, sabah saatlerinde Sarayaltı Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mehmet Bulanmaz (27) idaresindeki 06 AJ 0643 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir işletmenin bahçe duvarına çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobil sürücüsü Mehmet Bulanmaz, eşi Nazlıcan Sağsöz Bulanmaz (29) ve araçta yolcu olarak bulunan sürücünün kayınvalidesi Lale Sağsöz’ün (62) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan A.M.K. (4) ve B.K. (37) ise ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastanenin morguna kaldırıldı.

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Hatay’da yaşamlarını sürdüren Bulanmaz çiftinin, bir yakınlarının Manisa’daki nişan törenine katılmak için yola çıktıkları öğrenildi. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde görev yapan astsubay Mehmet Bulanmaz ile Manisa’da görevliyken kısa süre önce eş durumu kapsamında Hatay’a tayin olan polis memuru Nazlıcan Sağsöz Bulanmaz’ın 26 Ağustos’ta Erzurum’da evlendikleri öğrenildi.

Öte yandan, kazada yaralanan 2 kişinin yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, hayatını kaybeden 3 kişinin cenazelerinin yarın Erzurum’da defnedilmesi bekleniyor.