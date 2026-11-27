Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Nazar Ersidar Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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