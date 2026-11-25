Uşak İl Sağlık Müdürlüğü ile Türk Kızılay Uşak Şubesi iş birliğinde kan bağışının önemine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla kan bağışı organizasyonu düzenlendi.

Uşak İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirilen etkinliğe İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Tarık Acar, Uşak Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Umut Bilgin Koçak, hizmet başkanları, başkan yardımcıları ve müdürlük personeli katıldı.

Organizasyonun hayata geçirilmesindeki iş birliği ve katkılarından dolayı Kızılay Uşak Şubesine, bağışlarıyla destek veren personele teşekkür edildi.

Etkinlik kapsamında değerlendirmelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Tarık Acar, kan bağışının bir hayatın kurtarılmasına umut olabilecek önemli bir dayanışma örneği olduğunu belirterek, "Kan bağışı, bir damla kanla bir hayata umut olmanın en kıymetli yoludur. Bugün burada gösterilen duyarlılık ve dayanışma ruhu için Kızılay Uşak Şubesine ve bağışlarıyla canlara umut olan tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum" dedi.