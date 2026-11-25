Uşak'ta şüphe üzerine durdurulan şahısta uyuşturucu madde ele geçirildi
Uşak'ın Banaz ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Giriş: 25.11.2026 - 15:33 Güncelleme:
Uşak’ın Banaz ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede devriye görevi sırasında Cumhuriyet Mahallesi’nde şüpheli hareketlerde bulunduğu değerlendirilen A.Ç. (24) isimli şahsı durdurdu. Şahsın üzerinde yapılan aramada, 264 içimlik A4 kağıdına emdirilmiş bonzai ele geçirildi.
Uyuşturucu maddeye el koyan ekipler, A.Ç.’yi gözaltına aldı.
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