Uşak'ta kuyuya düşen keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı
Uşak'ta yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen keçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Uşak’ta yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen keçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, Uşak merkeze bağlı Güre köyü Kemaller Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selahattin Ünlü’ye ait keçi, yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düştü.
Keçinin kuyuya düştüğünün bildirilmesi üzerine bölgeye Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kuyuya yönelik gerçekleştirdiği çalışma sonucunda keçi bulunduğu yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi.
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