Uşak'ta kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı
Uşak'ta yaklaşık 10 metrelik kuyuya düşen keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Giriş: 24.11.2026 - 13:59 Güncelleme:
Uşak'ta yaklaşık 10 metrelik kuyuya düşen keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkeze bağlı Güre köyü Kemaller Mahallesi yakınlarında, Selahattin Ünlü'ye ait keçi yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düştü.
İhbar üzerine bölgeye Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu kuyudan çıkarılan keçi, sahibine teslim edildi.
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