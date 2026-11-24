Uşak’ta açıklanan motorlu kara taşıtları 2026 yılı Ekim ayı verilerine göre il genelinde toplam araç sayısı 200 bin 908 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ekim ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,5’ini otomobil, yüzde 36,4’ünü motosiklet, yüzde 10,4’ünü kamyonet, yüzde 2,2’sini kamyon, yüzde 2,0’ını traktör, yüzde 0,9’unu minibüs, yüzde 0,5’ini otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonda yüzde 11,6, özel amaçlı taşıtta yüzde 1,2 artarken, motosiklette yüzde 34,4, otobüste yüzde 28,8, minibüste yüzde 20,8, kamyonette yüzde 16,5, traktörde yüzde 5,4 ve otomobilde yüzde 3,5 azaldı. İllere göre dağılımda ise Uşak’ta yaşayan kişi sayısı 375 bin 310 kişi olurken, Uşak’ta bulunan toplam araç sayısı da 200 bin 908 olarak açıklandı.

REKLAM

Uşak’ta şu anda toplam araç sayısı 200 bin 908 olurken, bu araçların cinsine göre dağılımı da şöyle gerçekleşti: Otomobil 89 bin 531, minibüs 2 bin 377, otobüs bin 368, kamyonet 22 bin 894, kamyon 4 bin 770, motosiklet 56 bin 209, özel amaçlı 567 ve traktör sayısı da 23 bin 192 adet olarak belirlendi.