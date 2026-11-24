Uşak’ın Sivaslı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Uşak’ın Sivaslı ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.U. (41), kardeşi Ö.U. (37) ile Celal Özdemir (31) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ağabey Ö.U., Özdemir’i bıçakla ağır yaraladı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Sivaslı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özdemir, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Özdemir, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Olayın ardından Sivaslı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim olan şüpheli ağabey Ö.U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.