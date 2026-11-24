Uşak'ta bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 31 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 31 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Akıncılar Mahallesi'nde 41 yaşındaki Ö.U. ve kardeşi Ö.U. (39) ile Celal Özdemir (31) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ağabey Ö.U. Özdemir'i bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sivaslı Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir, buradan sevk edildiği Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı.
Olayın ardından Ö.U. Sivaslı İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.