Uşak Valisi Serdar Kartal başkanlığında, il genelindeki güvenlik ve asayiş konularının ele alındığı Asayiş ve Kaçakçılıkla Mücadele Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Serdar Kartal’ın başkanlığında, ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Uşak’ın genel güvenlik ve asayiş durumu değerlendirildi. Kamu düzeninin korunması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ile kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri toplantının gündeminde yer aldı.

Toplantıda ayrıca güvenlik birimleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar, uygulanan tedbirler ve kurumlar arası iş birliği ile koordinasyonun daha da güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı. İl genelinde huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

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Uşak’ta vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve suçla etkin mücadele edilmesi amacıyla ilgili kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.