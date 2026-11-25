Banaz'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheliye adli işlem
Uşak'ın Banaz ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Giriş: 25.11.2026 - 09:54 Güncelleme:
Uşak'ın Banaz ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Devriye görevi yapan polis ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Babacan Sokak'ta şüphelendikleri A.Ç'yi (24) durdurdu.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 264 içimlik sentetik uyuşturucu madde bulundu.
Gözaltına alınan A.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.
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