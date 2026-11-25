Etkinlikler kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kurulan stantlarda, Kadın Destek Uygulaması (KADES) başta olmak üzere kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda vatandaşlara bilgi verildi.

Balcıoğlu'na Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan eşlik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki etkinlikte, çeşitli kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları stantlar açtı.

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