Uşak’ta, "Şehitlerimiz İçin Her Bir Fidan, Geleceğimiz İçin Bin Nefes" projesinin ikinci etabı kapsamında şehitler anısına fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje kapsamında, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu alanında düzenlenen etkinliğe Uşak Valisi Serdar Kartal, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Özgür Kılıç, Uşak Orman İşletme Müdürü Mustafa Dağıstanlı, emniyet personeli ve öğrenciler katıldı. Şehitlerin hatıralarını yaşatmak, çevre bilincini güçlendirmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir vatan bırakmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, şehitler anısına fidanlar toprakla buluşturuldu.

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Şehit polis memuru anısına fidan dikti

Etkinlik kapsamında Vali Serdar Kartal, 5 Aralık 1978 tarihinde İzmir’de meydana gelen silahlı çatışmada şehit olan, Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Kavacık köyü nüfusuna kayıtlı Polis Memuru Hasan Hüseyin Karataş anısına fidan dikti. Öğrencilerle birlikte fidan diken Vali Kartal, şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmanın ve vatan sevgisini gelecek nesillere aktarmanın önemine dikkat çekti.

Etkinlikte, şehitlerin fedakârlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağı, onların anısını yaşatmak amacıyla dikilen her fidanın geleceğe bırakılan anlamlı bir emanet olduğu vurgulandı. Program, dikilen fidanlara can suyu verilmesinin ardından sona erdi.