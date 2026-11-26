Uşakspor'da hedef 3'te 3
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 2 maçında Söke 1970'i evinde 1-0, Denizli İdmanyurdu'nu deplasmanda 2-0 yenerek düşme hattından kurtulan Uşakspor'da gözler pazar günü iç sahada oynanacak zorlu Karşıyaka müsabakasına çevrildi. Kırmızı-siyahlılar, son 6 karşılaşmasını kazanan yeşil-kırmızılı ekibin serisini sona erdirerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Son 2 haftada kalesini gole kapatan 13 puanlı Uşak temsilcisi, 3'te 3 yaparak alt sıralardan biraz daha uzaklaşmak istiyor.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 2 maçında Söke 1970'i evinde 1-0, Denizli İdmanyurdu'nu deplasmanda 2-0 yenerek düşme hattından kurtulan Uşakspor'da gözler pazar günü iç sahada oynanacak zorlu Karşıyaka müsabakasına çevrildi. Kırmızı-siyahlılar, son 6 karşılaşmasını kazanan yeşil-kırmızılı ekibin serisini sona erdirerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Son 2 haftada kalesini gole kapatan 13 puanlı Uşak temsilcisi, 3'te 3 yaparak alt sıralardan biraz daha uzaklaşmak istiyor.
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