Balıkçılığın önemi, su ürünlerinin beslenmedeki yeri ve balık tüketiminin sağlıklı yaşam açısından taşıdığı değere dikkat çekmek amacıyla düzenlenen programda öğrencilerle bir araya gelindi. Etkinlik kapsamında öğrencilere akvaryum balıkları dağıtılarak küçük yaşlarda balık sevgisinin kazandırılması hedeflendi.

Saime Sefa Erdoğan Ortaokulu’nda gerçekleştirilen programa Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Kaymakam Adayı İsmet Ünlü, İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, İl Millî Eğitim Müdürü Halil Yücel, TKDK İl Koordinatörü Hasan Duru, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri ile öğretmenler katıldı.

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