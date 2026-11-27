Uşak'ta otomobilin çarptığı genç kız hastanede öldü
Uşak'ta otomobilin çarptığı genç kız, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Uşak'ta otomobilin çarptığı genç kız, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Ö.Y.A. (24) yönetimindeki 64 ACN 575 plakalı otomobil, 31 Ekim'de Sivaslı ilçesinden Uşak merkez istikametine seyrederken yolun karşısına geçmeye çalışan Nazar Ersidar'a (21) çarptı.
Ağır yaralanan ve kaldırıldığı Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan genç kız, yaşam mücadelesini kaybetti.
Ersidar'ın cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
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