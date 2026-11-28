Uşak'ta otomobilin iş yerinin duvarına çarpması sonucu sürücü, eşi ve kayınvalidesi öldü, biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Astsubay Mehmet Bulanmaz'ın (27) kullandığı 06 AJ 0643 plakalı otomobil, Gazi Bulvarı'nda yoldan çıkarak bir iş yerinin bahçe duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık personeli, sürücü Mehmet Bulanmaz ve polis memuru eşi Nazlıcan Sağsöz Bulanmaz (29) ile kayınvalidesi Lale Sağsöz'ün (62) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan B.K. (37) ve A.M.K. (4) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin yoğun bakımda devam ettiği belirtildi.

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Öte yandan, Bulanmaz çiftinin 26 Ağustos'ta Erzurum'da yapılan düğünle evlendikleri öğrenildi.

Jandarma astsubay Bulanmaz'ın Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde görev yaptığı, daha önce Manisa'da görev yapan eşi Nazlıcan Sağsöz Bulanmaz'ın ise kısa süre önce eş durumu nedeniyle Hatay'a tayin olduğu belirtildi.

Kazanın, çiftin bir yakınlarının nişanına katılmak üzere Hatay'dan Manisa'ya giderken meydana geldiği ifade edildi.

Hayatını kaybeden çift ile Lale Sağsöz'ün cenazelerinin yarın Erzurum'da toprağa verilmesi bekleniyor.