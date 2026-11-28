Uşak Valiliği, kentte 30 Kasım’dan itibaren etkili olması beklenen soğuk hava nedeniyle meteorolojik uyarıda bulundu. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olaylarının görülebileceği bildirildi.

Uşak Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, ilimizin 30 Kasım 2026 Pazartesi günü soğuk havanın etkisi altına gireceği ve soğuk havanın hafta boyunca etkisini sürdüreceği tahmin edilmektedir. Halen mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonunda artarak mevsim normalleri civarına ulaşacağı, ancak Pazartesi gününden itibaren hissedilir derecede azalacağı öngörülmektedir. Soğuk hava nedeniyle ilimizin yüksek kesimlerinde buzlanma ve don hadiselerinin görülebileceği; rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi; yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin edilmektedir. 30 Kasım4 Aralık 2026 tarihleri arasında ilimizde beklenen en düşük hava sıcaklıklarının eksi 3 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.