Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Uşak'ta kaçak tütün ve sigara malzemeleri ele geçirildi

        Uşak'ta kaçak tütün ve sigara malzemeleri ele geçirildi

        Uşak'ın Sivaslı ilçesinde bir evde 120 kilogram kaçak tütün ile çeşitli sigara malzemeleri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 10:49 Güncelleme:
        Uşak'ta kaçak tütün ve sigara malzemeleri ele geçirildi

        Uşak'ın Sivaslı ilçesinde bir evde 120 kilogram kaçak tütün ile çeşitli sigara malzemeleri ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Sivaslı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir şüphelinin evinde arama gerçekleştirdi.

        Aramalarda 120 kilogram kıyılmış tütün, 1600 dolu, 600 boş makaron, 44 elektronik sigara likidi, 32 nargile aroması ve 5 gram kubar esrar ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        İstanbul'da servis ücretleri belli oldu
        İstanbul'da servis ücretleri belli oldu
        Richarlison sürprizi!
        Richarlison sürprizi!
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir tamamlandı
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir tamamlandı
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Silahlı saldırgan ağacın arkasında! Diyarbakır'da dehşet!
        Silahlı saldırgan ağacın arkasında! Diyarbakır'da dehşet!
        MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
        MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
        Asensio tartışması!
        Asensio tartışması!
        Yeni Partili vekile bıçaklı saldırıda yeni ayrıntılar
        Yeni Partili vekile bıçaklı saldırıda yeni ayrıntılar
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        ABD'de dikkat çeken araştırma! Bu meslekleri yapanlarda kanser riski yüksek
        ABD'de dikkat çeken araştırma! Bu meslekleri yapanlarda kanser riski yüksek
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Sevgilisine poz verdi
        Sevgilisine poz verdi
        Bu şehir yanlara değil, gökyüzüne büyüyor!
        Bu şehir yanlara değil, gökyüzüne büyüyor!
        Maç sonrası atılan havai fişek ressamın evini yaktı
        Maç sonrası atılan havai fişek ressamın evini yaktı
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        Ölüm anına dair ayrıntılar çıktı
        Ölüm anına dair ayrıntılar çıktı

        Benzer Haberler

        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı
        Uşak'ta çıkan ev yangında ev kullanılmaz hale geldi
        Uşak'ta çıkan ev yangında ev kullanılmaz hale geldi
        Banaz'da çıkan ev yangını söndürüldü
        Banaz'da çıkan ev yangını söndürüldü
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 14 şüpheli tutuklandı
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 14 şüpheli tutuklandı
        Uşak'ta Göğem Göleti'ne pullu sazan yavruları bırakıldı
        Uşak'ta Göğem Göleti'ne pullu sazan yavruları bırakıldı
        Uşak'ta kuyumcu soygununda 3 şüpheli tutuklandı
        Uşak'ta kuyumcu soygununda 3 şüpheli tutuklandı