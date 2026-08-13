Uşak'ta meşelik ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İhbar üzerine bölgeye 5 helikopter, 11 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi ve çok sayıda ekip sevk edildi.

Kayalı köyü yakınlarında makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde meşelik ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

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