Uşak'ta meşelik ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Uşak'ın Eşme ilçesinde meşelik ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Uşak'ın Eşme ilçesinde meşelik ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kayalı köyü yakınlarında makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın meşelik alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye 5 helikopter, 11 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi ve çok sayıda ekip sevk edildi.
Havanın kararmasıyla helikopterlerin müdahalesi sonlandırıldı.
Ekiplerin karadan söndürme çalışmaları sürüyor.
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