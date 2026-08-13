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        Uşak'ta meşelik ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Uşak'ın Eşme ilçesinde meşelik ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 20:22 Güncelleme:
        Uşak'ta meşelik ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Uşak'ın Eşme ilçesinde meşelik ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kayalı köyü yakınlarında makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın meşelik alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye 5 helikopter, 11 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi ve çok sayıda ekip sevk edildi.

        Havanın kararmasıyla helikopterlerin müdahalesi sonlandırıldı.

        Ekiplerin karadan söndürme çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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