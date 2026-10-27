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        Uşak'ta okul çevrelerinde güvenlik denetimi gerçekleştirildi

        Uşak'ta "Güvenli Okul Güvenli Gelecek" projesi kapsamında polis ve jandarma ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 16:57 Güncelleme:
        Uşak'ta okul çevrelerinde güvenlik denetimi gerçekleştirildi

        Uşak'ta "Güvenli Okul Güvenli Gelecek" projesi kapsamında polis ve jandarma ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

        Uşak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 14 Eylül16 Ekim 2026 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince toplam bin 67 ekip ve 2 bin 665 personelle denetimler gerçekleştirildi. Çalışmalarda bin 847 okul ve çevresi, bin 105 umuma açık yer, 259 metruk bina ve 860 okul servis aracı kontrol edilirken, toplam 5 bin 242 kişinin sorgulaması yapıldı.

        Açıklamada, eğitimöğretim dönemi boyunca okul çevrelerinde suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla denetim ve kontrollerin düzenli olarak sürdürüldüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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