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        Uşak'ta panelvanın çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Uşak'ta, geri manevra yapan panelvanın çarptığı 88 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 14:22 Güncelleme:
        Uşak'ta panelvanın çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Uşak'ta, geri manevra yapan panelvanın çarptığı 88 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        M.Ş. (45) yönetimindeki 64 AFF 351 plakalı panelvan, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde, geri manevra yaptığı sırada İbrahim Çeltikçi'ye çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çeltikçi, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Sürücü M.Ş. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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