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        Uşak'ta tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Uşak'ın Banaz ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 13:18 Güncelleme:
        Uşak'ta tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Uşak'ın Banaz ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Onur Doğan (28) yönetimindeki 26 HR 225 plakalı otomobil, Ahat köyü yakınlarında, F.K. (51) idaresindeki 64 FF 474 plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan otomobil sürücüsü Doğan, ambulansla kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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