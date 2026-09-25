Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Yapılan aramada, 15 bin 760 kullanımlık A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, 2 hassas terazi ele geçirildi.

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