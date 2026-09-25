Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, 15 bin 760 kullanımlık A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, 2 hassas terazi ele geçirildi.
Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 39 bin liraya el konuldu.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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