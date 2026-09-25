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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2026 - 19:35 Güncelleme:
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramada, 15 bin 760 kullanımlık A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 39 bin liraya el konuldu.

        Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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