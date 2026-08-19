Uşak'ta uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
Uşak'ın Banaz ve Sivaslı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 19.08.2026 - 15:19 Güncelleme:
Uşak'ın Banaz ve Sivaslı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Sivaslı ve Banaz Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda jandarma ekiplerince 2 evde arama yapıldı.
Operasyonlarda 72 kök kenevir bitkisi, 542 gram kubar esrar, 9 bin 540 dolu, 217 bin 600 boş makaron ve 53 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
İki şüpheli gözaltına alındı.
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