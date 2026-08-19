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        Uşak'ta uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

        Uşak'ın Banaz ve Sivaslı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 15:19 Güncelleme:
        Uşak'ta uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

        Uşak'ın Banaz ve Sivaslı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Sivaslı ve Banaz Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda jandarma ekiplerince 2 evde arama yapıldı.

        Operasyonlarda 72 kök kenevir bitkisi, 542 gram kubar esrar, 9 bin 540 dolu, 217 bin 600 boş makaron ve 53 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        İki şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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