Uşak'ta yolcu midibüsüne çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yolcu midibüsünün sürücüsü de ifadesi alınmak üzere Karaağaç Polis Merkezi'ne götürüldü.

Ağır yaralanan sürücü ambulansla kentteki bir özel hastaneye, motosiklette yolcu konumundaki Sadettin Çiçek (20) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çiçek, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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