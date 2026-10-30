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        Uşakspor deplasmanda oynayacak

        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bu sezon tek galibiyetle yetinen Uşakspor yarın kendisi gibi alt sıralardan kurtulmaya çalışan düşme hattındaki Kepezspor'un konuğu olacak. Antalya Kepez Hasan Doğan Stadı'ndaki maç saat 13.00'te başlayacak. Geçen hafta evinde Gaziemir Spor'la 1-1 berabere kalan Uşakspor ligde 8 maç sonunda 7 puan topladı. Yine 1 galibiyeti bulunan Kepezspor ise Uşak ekibinin 2 puan gerisinde 5 puanla haftaya düşme potasında başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 11:14 Güncelleme:
        Uşakspor deplasmanda oynayacak

        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bu sezon tek galibiyetle yetinen Uşakspor yarın kendisi gibi alt sıralardan kurtulmaya çalışan düşme hattındaki Kepezspor'un konuğu olacak. Antalya Kepez Hasan Doğan Stadı'ndaki maç saat 13.00'te başlayacak. Geçen hafta evinde Gaziemir Spor'la 1-1 berabere kalan Uşakspor ligde 8 maç sonunda 7 puan topladı. Yine 1 galibiyeti bulunan Kepezspor ise Uşak ekibinin 2 puan gerisinde 5 puanla haftaya düşme potasında başladı.

        FOTOĞRAFLI

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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