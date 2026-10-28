Uşak Valisi Kartal, Orman İşletme Müdürlüğü ve DKMP'yi ziyaret etti
Uşak Valisi Serdar Kartal, Orman İşletme Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Uşak Valisi Serdar Kartal, Orman İşletme Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vali Serdar Kartal, ormanların ve doğal zenginliklerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla önemli çalışmalarda bulunan Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.
Ziyarette Uşak Orman İşletme Müdürü Mustafa Dağıstanlı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Hüseyin Tekin'den kurumların yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Kartal, doğal zenginliklerin korunmasına yönelik faaliyetleri değerlendirdi.
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