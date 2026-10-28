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        Uşak'ta 29 Ekim kutlamaları çelenk töreniyle başladı

        Uşak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen çelenk sunma töreniyle kutlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 14:36 Güncelleme:
        Uşak'ta 29 Ekim kutlamaları çelenk töreniyle başladı

        Uşak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen çelenk sunma töreniyle kutlandı.

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Uşak'ta 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Uşak Valisi Serdar Kartal, Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Garnizon Komutanı Personel Albay Yılmaz Levent Güler, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

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        Tören, Vali Kartal, Garnizon Komutanı Güler ve Belediye Başkan Vekili Terekeci Özkan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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