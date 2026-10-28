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        Uşak Belediye Başkan Vekili Terekeci Özkan'dan 29 Ekim mesajı

        Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyet'in Türk milletinin en büyük kazanımlarından biri olduğunu belirterek, Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkmanın ve gelecek nesillere aktarmanın ortak sorumluluk olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 14:35 Güncelleme:
        Uşak Belediye Başkan Vekili Terekeci Özkan'dan 29 Ekim mesajı

        Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyet'in Türk milletinin en büyük kazanımlarından biri olduğunu belirterek, Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkmanın ve gelecek nesillere aktarmanın ortak sorumluluk olduğunu ifade etti.

        Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhuriyet'in bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en değerli kazanımı olduğunu vurgulayan Terekeci Özkan, mesajında şu ifadelere yer verdi; "Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği büyük mücadelenin en değerli kazanımıdır. 29 Ekim 1923, kendi geleceğini belirleme iradesini ortaya koyan milletimizin tarihinde yeni bir dönemin başlangıcıdır. Cumhuriyet, yalnızca geçmişimizin gururu değil, aynı zamanda geleceğe uzanan yolumuzu aydınlatan en güçlü değerlerimizden biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'i korumak, kazanımlarına sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Özgürlük, eşitlik, adalet ve dayanışma anlayışıyla hareket ederek Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatmalı, birlik ve beraberliğimizi her şartta güçlendirmeliyiz." dedi.

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        Cumhuriyet'in değerleriyle geleceğe güvenle yürüneceğini belirten Terekeci Özkan, "Bizler de bu bilinçle kentimiz ve ülkemiz için çalışmaya, daha güzel yarınlar için çaba göstermeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin ışığında, umutlarımızı ve hedeflerimizi büyüterek geleceğe güvenle yürüyeceğiz. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyor, tüm vatandaşlarımıza özgürlük, barış ve huzur dolu yarınlar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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