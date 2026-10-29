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        Gedik Piliç'te Cumhuriyet'in 103. yaşı coşkuyla kutlandı

        Gedik Piliç, Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü fabrika çalışanlarının katılımıyla birlik, beraberlik ve büyük bir coşku içerisinde kutladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 12:51 Güncelleme:
        Gedik Piliç'te Cumhuriyet'in 103. yaşı coşkuyla kutlandı

        Gedik Piliç, Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü fabrika çalışanlarının katılımıyla birlik, beraberlik ve büyük bir coşku içerisinde kutladı.

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Gedik Piliç fabrikasında düzenlenen kutlama programı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına gerçekleştirilen saygı duruşuyla başladı. Ardından tüm çalışanlar hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

        Kutlamaların en anlamlı anlarından biri ise çalışanların bir araya gelerek Cumhuriyetimizin 103. yılını simgeleyen "103" rakamını oluşturması oldu. Ortaya çıkan görüntü, Cumhuriyet coşkusunu ve Gedik Piliç ailesinin birlik ve beraberlik ruhunu yansıttı.

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        Gedik Piliç, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103. yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve özlemle anarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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