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        12. Van Denizi Su Sporları Festivali devam ediyor

        Van Gölü'nün tanıtımına katkı sunmak ve su sporlarını yaygınlaştırmak amacıyla organize edilen 12. Van Denizi Su Sporları Festivali, ikinci gününde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 12:54 Güncelleme:
        12. Van Denizi Su Sporları Festivali devam ediyor

        Van Gölü'nün tanıtımına katkı sunmak ve su sporlarını yaygınlaştırmak amacıyla organize edilen 12. Van Denizi Su Sporları Festivali, ikinci gününde devam ediyor.

        Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Van Gölü sahilindeki Edremit-Gebze Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen festivalde, plaj hentbolu ve plaj voleybolu müsabakaları yapılırken tekne turları, flyboard, su parkuru, kano, yüzme, kürek, dragon ve yelken etkinlikleri de gerçekleştiriliyor.

        Festival alanına gelen ziyaretçiler, hem kurulan stantları gezerek kurumların çalışmaları hakkında bilgi alıyor hem de gösteri ve yarışmaları izleyerek eğlenceli anlar yaşıyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Tosun, gazetecilere, festivalin ikinci gününün de coşkulu geçtiğini söyledi.

        Festivalde 16 farklı kurumun yer aldığını ifade eden Tosun, "Gençlerimiz ve halkımızın yoğun ilgisiyle festivalimiz devam ediyor. Plaj alanında, feribot alanında, kano kürekte, su altı bölümlerimizde ve su içerisindeki farklı yarışma alanlarımızda etkinliklerimiz oluyor. Halkımıza buradaki festival havasını hissettirmeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

        Sporculardan Muhammet Tatar ise "Dün yarışmaları izleme fırsatı buldum bugün ise takım olarak yarışmalara katılacağız. Festival güzel geçiyor. Çok mutluyuz." dedi.

        Kent sakinlerinden Mehdi Duman, festivalin düzenlenmesine katkı sunanlara teşekkür ederek "Burada tekne turları ve kano yarışmaları yapıyorlar. Çok güzel etkinlikler var. Özellikle flyboard etkinliğini izlemek çok keyifli. Festival, şehrimizin tanıtımı içinde çok önemli." ifadelerini kullandı.

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