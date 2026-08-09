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        "12. Van Denizi Su Sporları Festivali" sona erdi

        Van Gölü'nün tanıtımına katkı sunmak ve su sporlarını yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen 12. Van Denizi Su Sporları Festivali sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 17:46 Güncelleme:
        "12. Van Denizi Su Sporları Festivali" sona erdi

        Van Gölü'nün tanıtımına katkı sunmak ve su sporlarını yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen 12. Van Denizi Su Sporları Festivali sona erdi.

        Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Van Gölü sahilindeki Edremit-Gebze Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen festivalde, plaj hentbolu ve plaj voleybolu müsabakaları yapıldı. Ayrıca tekne turları, flyboard, su parkuru, kano, yüzme, kürek, dragon ve yelken etkinlikleri düzenlendi.

        Çeşitli yarışmaların yapıldığı festivalde, 7 branş ve 14 kategoride dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Tosun, iki gün süren festivalin çok güzel geçtiğini söyledi.

        Sporun birleştirici bir yönünün olduğunu ifade eden Tosun, "Van'ımız havasıyla, insanıyla, iklimiyle ve deniziyle kendini ispatlayan bir şehrimiz. Sporun zaten kendi içinde bir kültürü var ama biliyoruz ki dönüştüren, geliştiren ve birleştiren bir yönü de var." dedi.

        Festivali başarıyla tamamladıklarını ifade eden Tosun, "Kurumlarımızla çok güzel bir aktivite süreci yaşadığımız kanaatindeyim. Gençlerimiz hem festival havasında hem de yarışma formatı içinde dolu dolu iki gün yaşadı. Şu an heyecanlarını da görüyoruz. Amacımız kendilerini ortaya koyabilecekleri imkanları oluşturmanın yanında, yarışma kültürlerini de yaşatmak." diye konuştu.

        İki gün boyunca çeşitli etkinliklerin düzenlendiği festival, ödül töreniyle sona erdi.



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