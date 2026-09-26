AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, "AK Gençlik Van GölFest" programında konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Artık Türkiye'de paradigma değişmiştir. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır ve ülkedeki işbirlikçiler, emperyalistler dahil olmak üzere hangi planı yaparlarsa yapsınlar, aziz milletimiz bütün bu planları bozacaktır." dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca Van Gölü kıyısındaki Gebze Su Sporları Merkezi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen "AK Gençlik Van GölFest" programında konuşan Yayman, Van'da anlamlı bir festivalde bir araya geldiklerini söyledi.

Van Gölü'nün eskiden beri "deniz" olarak adlandırıldığını belirten Yayman, şunları kaydetti:

"Bu festivalin yapılması dahi Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin en büyük ispatıdır. Gençlerimiz dağa çıkarken, eline silah alıp dağlarda teröre bulaşırken bugün çok şükür Allah'a, hangi kimlikten, hangi inançtan, hangi düşünceden, hangi fikirden, hangi siyasi partiden olursa olsun hepsi burada, bu festivalde eğlenmek, hoşça vakit geçirmek ve kendi aralarında dayanışmayı artırmak istiyorlar. Evet, işte milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi sürecinin sonucu var mı derseniz ben derim ki Van Göl Festivali'dir ve burada bulunan gençlerdir. İşte bu noktada biz de daima gençlerimizin yanındayız. Gençlerimiz geleceğimizdir diyoruz. Gençlerimiz bu ülkenin yarınlarının teminatıdır diyoruz. Onun için gençlerimize daha fazla değer, daha fazla önem vermemiz lazım."

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Türkiye'de ilkokul, ortaokul ve lisede 20 milyon gencin olduğunu, bunun da pek çok Avrupa ülkesinin nüfusundan daha büyük olduğunu dile getiren Yayman, genç nüfusun Türkiye'nin gücü olduğunu vurguladı.

- "AK Parti, milletin hayallerini tek tek gerçekleştirdi"

Gençlerin Türkiye'nin geleceğinin teminatı olduğunu ifade eden Yayman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hükümet ve Cumhur İttifakı olarak her zaman gençlerle beraber olduklarını aktardı.

Yayman, AK Parti'nin milletin hayallerini tek tek gerçekleştirdiğini dile getirerek, "AK Parti 'yapılamaz' denen işleri yaptı. Hayalleri hayata geçirdi ve başta Van'ımız olmak üzere bölgemiz bir bayındırlık, bir imar, bir inşa, bir ihya serüvenine ve hizmetine çok şükür Allah'a doydu. Dolayısıyla şimdi yeni bir hedef belirlemenin yolundayız. 2002 yılında iktidara geldiğimizde 2023 hedefini ortaya koyduğumuzda bu hedefimize kimse inanmamıştı. 'Muhtar bile olamaz.' demişlerdi. 'Siyasi hayatı bitti.' demişlerdi. Ama aziz Vanlılar, aziz milletimiz 'muhtar bile olamaz' denilen Recep Tayyip Erdoğan'ı önce başbakan, sonra cumhurbaşkanı, sonra da bu ülkenin devlet başkanı yaptı. Ne kadar teşekkür etsek azdır." dedi.

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Tarihin doğru tarafında durmaya devam edeceklerini belirten Yayman, şöyle devam etti:

"AK Parti, milletin partisidir. Sizin partinizdir ve inşallah yeni hedeflere doğru adım adım ilerleyecektir. İşte Terörsüz Türkiye bu hedeflerin en önemlilerinden bir tanesidir. Son 50 yılda emperyalistler bu ülkede kardeşleri birbirlerine düşman ettiler ve çok büyük bedeller ödedik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle 2,3 trilyon dolar terörle mücadeleye harcandı. Eğer bu paralar terörle mücadeleye harcanmasaydı, sizin için harcansaydı, Van için harcansaydı Van bunun belki 10 katı, 20 katı büyümüş olacaktı. Dolayısıyla bölgede silah sesleri sustuğunda, bölgede çocuk sesleri, gençlik sesleri ve futbol, voleybol, basketbol, jimnastik, su sporları gündeme geldiğinde işte o zaman Türkiye başka bir boyuta geçmiş olacaktır. Artık Türkiye'de paradigma değişmiştir. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır ve ülkedeki işbirlikçiler, emperyalistler dahil olmak üzere hangi planı yaparlarsa yapsınlar, aziz milletimiz bütün bu planları bozacaktır."

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- "Gençlerimizin mağduriyet yaşadığı terör dönemini bitiriyoruz"

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk de Van'ın Türkiye'de en fazla yatırım alan iller arasına girdiğini belirterek, "Van ülkenin 21'inci ili ama yatırım alan ve almaya devam eden 9'uncu şehir konumunda. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Gençlerimizin mağduriyet yaşadığı terör dönemini bitiriyoruz. Gençlerimizi huzurla, kardeşlikle ve demokrasiyle buluşturmak için ne gerekirse yaptık. Gençlerimizin de bunlara sahip çıkması gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas ise "Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte iki senedir heyecan ve umut var. Gençlerimizin ölümleri kulaklarımıza gelmiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarında terör örgütleri Türkiye'de tarihin çöplüğüne gömülecektir." görüşlerini paylaştı.

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Daha sonra flyboard, kano, paraşüt ve sporcuların su altında Türk bayrağı açtığı gösterileri izleyen Yayman, beraberindekilerle Cumhuriyet Caddesi'ne geçerek iş yerlerini ziyaret etti, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.